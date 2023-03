Den Pro Controller zu Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr jetzt vorbestellen

Den neuen Pro Controller für Nintendo Switch im Design von Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr euch ab sofort bei ersten Händlern vorbestellen. Wir ergänzen diesen Beitrag, sobald weitere Optionen vorliegen. Alternativ lohnt es sich auch, Nerdy Deals 24/7 bei Twitter zu folgen!

Darüber hinaus solltet ihr nicht das kürzlich präsentierte, neue Gameplay-Material zum neuen Zelda-Spiel verpassen! Dabei wurden neue Mechaniken wie die Ultra-Hand, die Zeitumkehr und die Synthese vorgestellt.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo