Nintendo Switch: Ein neues Mario-Bundle mit Film-Bonus soll in den Startlöchern stehen

Nintendo soll schon zum März ein neues Nintendo-Switch-Bundle veröffentlichen. Das behauptet jedenfalls Twitter-User billbil-kun, der in der Vergangenheit schon häufiger mit seinen Voraussagen richtig lag – insbesondere in Bezug auf Vorhersagen zu PlayStation-Plus-Titeln.

Ein Bundle im Zeichen von Super Mario

Seinen Angaben zufolge soll das Bundle ganz im Zeichen von Nintendo-Maskottchen Mario stehen. Dieses soll nämlich eine Standard-Switch-Konsole mit roten Joy-Cons sowie den Jump-’n’-Run-Hit Super Mario Odyssey als Download-Code enthalten. Außerdem umfasse das Bundle noch einen weiteren Inhalt, der an den Super Mario Bros. Film angelehnt sei. Um was es sich konkret dabei handeln soll? Das verrät billbil-kun nicht.

Das spezielle Bundle soll bereits zum 10. März 2023 in Frankreich erscheinen und mit 269 Euro zu Buche schlagen. Sollte der Bericht Bestand haben, dürfte besagter Veröffentlichungstermin auch für den weiteren europäischen Raum greifen. Eine offizielle Ankündigung bleibt aktuell allerdings aus – es heißt also: Abwarten und Tee trinken.

Abwegig erscheint die Veröffentlichung eines solchen Bundles aber nicht. Immerhin steht der Super Mario Bros. Film vor der Tür und dürfte neben alteingesessenen Fans auch viele in die Kinosäle ziehen, die es noch werden wollen. Sich hier im Vorfeld mit passenden Angeboten aufzustellen, erscheint nur logisch.

Erst kürzlich berichteten wir etwa über einen rasanten Anstieg der Verkaufszahlen von The Last of Us Part I, ausgelöst vom Start der HBO-Adaption. Ein ähnliches Szenario in Bezug auf Nintendo Switch, Super Mario Odyssey und der Super-Mario-Verfilmung erscheint durchaus denkbar.

Der Super Mario Bros. Film in den Startlöchern

Nach einer kleinen Verschiebung startet der Super Mario Bros. Film am 6. April hierzulande im Kino. Und er wird bereits sehnlichst erwartet – das kann man wohl sagen. In einer neuen Ausgabe von Nintendo Direct will Nintendo am 9. März um 23 Uhr deutscher Zeit den „letzten Trailer“ zum Super Mario Bros. Film präsentieren.

Zuletzt begeisterte zudem ein charmanter Werbe-Clip der Brüder die Fans. Erst kürzlich sprach Shigeru Miyamoto übrigens über die Innovationslust von Nintendo – und auch an Mario arbeite man immerzu. Lest gern rein!

