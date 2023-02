Tränen für den Geldbeutel? Zelda: Tears of the Kingdom könnte teurer werden als erwartet

Die Veröffentlichung des heiß erwarteten The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rückt immer näher. Im Zuge der heute stattfindenden Nintendo Direct dürfen wir also vorsichtig auf frische Eindrücke hoffen. Neuigkeiten gibt es allerdings auch schon jetzt – wenngleich weniger erfreulicher Natur.

Tränen für den Geldbeutel?

Wie diverse Twitter-User, inklusive Wario64 (samt Screenshot) berichten, sei der Nachfolger zu „Breath of the Wild“ für einen kurzen Zeitraum im Nintendo eShop gelistet gewesen – und zwar für stolze 69,99 USD. Mittlerweile wird der Preis nicht mehr auf der entsprechenden eShop-Seite angezeigt.

Sollte der finale Preis tatsächlich so ausfallen, würde „Tears of the Kingdom“ den ersten Titel (in der digitalen Standard-Version) darstellen, für den Nintendo mit mehr als 59,99 USD zur Kasse bittet.

Twitter-Videospiel-Verkaufsanalyst Benji-Sales gibt zudem an, dass GameStop, Best Buy und Amazon aufgehört haben, Vorbestellungen für den Titel entgegenzunehmen. Alle drei Verkäufer hatten bis dato 59,99 USD für die Vorbestellung in Rechnung gestellt. Das muss nichts bedeuten, könnte aber ein Indiz für eine tatsächliche Preisanpassung darstellen.

Bei Amazon kostet Zelda: Tears of the Kingdom derzeit 69,99 Euro* – Amazon setzt aber lange vor dem Launch gerne mal etwas höher an und korrigiert dann später. 69,99 Euro ist für viele neu in das Sortiment aufgenommene Spiele der Standardpreis. Das muss also auch nichts heißen.

Komplett unwahrscheinlich erscheint eine solche Erhöhung aber nicht, bewegen sich die Preise für Spiele konkurrierender Konsolen doch schon länger in ähnlichen Sphären. Vielleicht erfahren wir im Rahmen der heutigen Nintendo-Direct-Ausgabe ja schon mehr zu dem Thema. Um 23:00 Uhr geht es hierzulande los.

Wie stündet ihr zu einer solchen Preiserhöhung? Schreibt es gern in die Kommentare.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo