Entscheidender Moment: Ori-Macher setzen mit dem nächsten Spiel alles auf eine Karte

Die Moon Studios stecken viel Energie in ihr nächstes großes Projekt. Nach Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps plant das Entwicklerteam, ein Spiel zu veröffentlichen, das einen ähnlichen Stellenwert in der Videospiel-Historie wie The Legend of Zelda einnehmen soll.

Nun hat Thomas Mahler, Creative Director des Studios, weitere Hinweise zum nach wie vor namenlosen Spiel verraten. Dabei werden die Ambitionen keinesfalls heruntergeschraubt, sondern in beinah unendliche Hemisphären gehoben.

Entscheidet über Zukunft des Studios

Auf Twitter gibt Mahler zu verstehen, dass es sich bei dem nächsten Spiel um einen „entscheidenden Schlüsselmoment“ für das Entwicklerstudio handeln würde. Entweder wird das Action-Rollenspiel-Genre revolutionieren oder das Spiel gerät mit der Zeit in Vergessenheit.

Er vergleicht das kommende Projekt mit Spielen wie Diablo oder Path of Exile. Dementsprechend wird der Ori-Nachfolger eine Top-Down-Perspektive bieten, wie sie in Mahlers genannten Beispielen zu finden ist. Bislang wissen wir außerdem, dass der neue Titel für mehrere Plattformen erscheinen wird und einen ebenso einzigartigen Grafik-Stil wie die beiden Ori-Spiele aufweisen wird.

Wir dürfen gespannt sein, ob das Spiel ein Meilenstein in der Videospiel-Geschichte wird oder es in der Versenkung verschwinden wird. Sollte das Spiel einen ähnlichen Erfolg wie Ori haben, dürfte wohl der erste Fall eintreten.

