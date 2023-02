Dead Island 2 schon wieder verschoben, aber diemal erscheint es früher als geplant

Dead Island 2 erscheint am 3. Februar 2023 am 28. April 2023 am 21. April 2023. Das ist übrigens direkt aus der Pressemeldung kopiert. Selbstironie kann man bei Deep Silver und Dambuster Studios. Mit dem 21. April 2023 gibt es schon wieder einen neuen Termin. Witzig: eine Woche früher.

Der 21. April 2023 ist jetzt aber wirklich in Stein gemeißelt. Denn Dead Island 2 hat Gold-Status erreicht und geht damit in die Produktion. Jetzt kann nur noch eine Überraschung in der Lieferkette die Zombies stoppen. Vielleicht landet

Dead Island 2 hat übrigens eine USK-Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Das war durchaus nicht selbstverständlich, angesichts des erheblichen Gewaltgrades des Spiels. Befürworter einer liberalen Altersfreigabe hatten argumentiert, dass die Gewalt sehr abstrakt sei.

Die USK folgte immerhin dahingehend, dass Dead Island 2 problemlos in Deutschland gekauft werden kann. Allerdings nicht ohne Opfer. Das Spiel musste geschnitten werden, mehr erfahrt ihr hier.

