Das Metroid Prime Remaster soll die Holiday-Saison von Nintendo aufwerten

Kurz nach der heutigen Ankündigung der Nintendo Direct Mini (morgen um 15 Uhr) hat Journalist Jeff Grubb seine Twitter-Follower dazu aufgerufen, wenig später in einem seiner Livestreams für GiantBomb dabei zu sein.

Und er ließ eine kleine Bombe platzen: „Ich kann sagen, dass mir mit ziemlicher Sicherheit gesagt wurde, dass Metroid Prime Remastered eines der großen Weihnachtsspiele sein wird“, so Grubb im Livestream.

Das Remaster ist tatsächlich keine neue Geschichte. Schon im letzten Jahr hieß es in Medienberichten, die gesamte Metroid Prime Trilogy warte nur auf ihre Veröffentlichung für Nintendo Switch.

Jetzt wird die Veröffentlichung offenbar aufgeteilt, wobei Grubb andeutet, dass der Erstling die intensivste HD-Behandlung erfährt. Metroid Prime 2 und Metroid Prime 3 sollen anschließend auch einzeln erscheinen.

„In der Vergangenheit habe ich immer wieder gehört, dass dieses Spiel in Arbeit ist, und es gab auch schon andere Pläne für dieses Spiel. Jetzt hat man mir gesagt, dass sie planen, das Spiel noch in diesem Jahr zu veröffentlichen, und zwar mit ziemlicher Sicherheit pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum im November“, so Grubb weiter.

„Das wird passieren, und sie müssen uns sagen, wann das Veröffentlichungsdatum ist.“ Das werden sie uns möglicherweise morgen sagen, vermutet Jeff Grubb dabei natürlich. Morgen bei Nintendo Direct Mini – allerdings ist die Show ausdrücklich für Dritthersteller reserviert.

Gleichwohl wäre es keine Premiere, dass bei einer Third-Party-Direct auch Spiele von Publisher Nintendo zu sehen sind. Im Oktober 2020 zeigte Nintendo bei einer Mini-Partner-Direct auch Bravely Default 2 (im Westen durch Nintendo vertrieben) und Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung.

via NintendoEverything, ResetEra, Bildmaterial: Metroid Prime, Nintendo