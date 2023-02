Metroid Prime Remastered: Shadow-Drop der Neuauflage für Nintendo Switch

Lang und häufig wurde gemunkelt, dass eine überarbeitete Version zu Metroid Prime in Arbeit sei, nun haben wir die Bestätigung. Im Rahmen der aktuellen Ausgabe von Nintendo Direct kündigte das Unternehmen Metroid Prime Remastered an.

Digital jetzt, physisch später

Das Beste: Der Titel soll schon kurz nach der Präsentation verfügbar werden. Das gilt allerdings nur für die digitale Version im eShop. Eine physische Version soll zusätzlich am 3. März 2023 folgen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die digitale Version noch nicht verfügbar – sie dürfte aber in Kürze an den Start gehen.

Metroid Prime Remastered ergänzt den ursprünglichen GameCube-Titel aus dem Jahre 2003 um eine „Twin-Stick-Steuerung“ – SpielerInnen können nun also den rechten Stick zur Justierung der Kamera nutzen.

Alternativ ist der Wechsel auf eine Steuerung möglich, die an das Original erinnern soll. Es dürften zudem einige visuelle Anpassungen vorgenommen worden sein, auf die im Video allerdings nicht eingegangen wird.

Der japanische Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Metroid Prime Remastered, Nintendo