Im My Nintendo Store könnt ihr jetzt die physische Version von Metroid Prime Remastered vorbestellen. Die Handelsversion wird nachträglich am 3. März veröffentlicht, nachdem Nintendo das Remaster in dieser Woche bereits im Nintendo eShop veröffentlicht hat.

Der Artikel ist nicht als Store-exklusiv gelistet, wird also aller Voraussicht nach auch noch im breiteren Handel verfügbar sein. Im My Nintendo Store benötigt ihr für Vorbestellungen eine Kreditkarte.

Bildmaterial: Nintendo