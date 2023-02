Im Detail beleuchtet: Neue Bücher zu The Last of Us und Uncharted von Third Editions angekündigt

Der französische Publisher Third Editions hat ein neues Projekt via Kickstarter angekündigt. Dabei handelt es sich um zwei Bücher zu den schwergewichtigen PlayStation-Serien The Last of Us und Uncharted. Die Kampagne zur Finanzierung des Spiels ist jetzt und bis zum 14. März um 17:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar.

Zum Zeitpunkt des Verfassers dieses Artikels zählt die Kampagne bereits 332 UnterstützerInnen. Mit 32.780 Euro von den angesetzten 20.000 Euro, ist das Finanzierungsziel auch schon erreicht.

Videospiele im Detail beleuchtet

Third Editions schreibt es sich auf die Fahne, mit ihren Büchern diverse Videospiele im Detail zu beleuchten. Die unterschiedlichen Werke betrachten die Entwicklung von Spielen und bieten eingehende Analysen, die jeden Aspekt der betreffenden Titel abdeckt – ihre Lore, Themen, das Spieldesign, Musik und mehr.

In der Vergangenheit veröffentlichte der Publisher bereits Werke zu Titeln und Serien wie: Kingdom Hearts, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Dark Souls, Sekiro und mehr.

Solltet ihr Third Editions mit ihrer Kampagne auch unterstützen wollen: Sie startet bei einer Dankesspende von einem Euro. Mit 12,00 Euro sichert ihr euch die e-Book-Variante eines der beiden Werke. Die Standard-Print-Version eines der beiden Werke winkt bei 29,00 Euro. Legt noch etwas mehr drauf und ihr erhaltet für 34,00 Euro die schicke First-Print-Edition. Für 84,00 Euro erhalten UnterstützerInnen sogar einen Kickstarter-exklusiven Schuber mit den First-Print-Edtionen beider Werke.

So steht es um The Last of Us und Uncharted

Mit der HBO-Adaption von The Last of Us feiert das Franchise gerade große Zahlen, die sich nicht zuletzt in der vielfachen Steigerung der Verkaufszahlen von Remaster und Remake des ersten Videospiel-Ablegers widerspiegeln.

Um Uncharted war es in der letzten Zeit ruhig. Die aktuelle „Live from PS5“-Kamapgne könne allerdings ein neues Abenteuer andeuten.

Bildmaterial: The Last of Us Remastered, Naughty Dog, Sony PlayStation