Deutsche Verkaufscharts: Hogwarts Legacy behauptet sich gegen Wild Hearts und Tales of

Auch in Deutschland legte Hogwarts Legacy gewissermaßen einen zauberhaften Start hin, was die Verkaufszahlen angeht. Und auch in der zweiten Woche können sich die Zauberschüler behaupten. Neuerscheinungen waren dabei unter anderem Wild Hearts und Tales of Symphonia Remastered.

Auf Xbox Series und PS5 kann Hogwarts Legacy die Spitzenposition laut GfK Entertainment „souverän verteidigen“. Dahinter landen Neueinsteiger Wild Hearts (PS5) und ein wiedererstarktes Dead Space Remake (Xbox Series). In den Xbox-Series-Rankings klettert Wild Hearts nur bis auf Rang vier.

Weltweit konnte Warner Bros. inzwischen 12 Millionen verkaufte Einheiten von Hogwarts Legacy vermelden. Bei Twitch stellte man einen Rekord auf. Es war die gefragteste Singleplayer-Veröffentlichung überhaupt, mit 1,28 Millionen Streams in der Spitze.

Der Neuanstrich zu Tales of Symphonia kommt nicht bei allen Fans gut an. Trotzdem reicht es für das 20 Jahre alte Spiel zu einem dritten Platz in den PS4-Rankings und einem achten Platz auf Nintendo Switch. Spitzenreiter bleiben hier FIFA 23 und Mario Kart 8 Deluxe.

