HBOs Mario Kart: Pedro Pascal eskortiert Prinzessin Peach in einer postapokalyptischen Welt

Die HBO-Serienumsetzung zu The Last of Us ist aktuell in aller Munde. Immerhin regnete es allerhand Lobpreisungen von Kritik und Fans. Die Adaption sorgte sogar für einen 238-prozentigen Anstieg der Verkaufszahlen von The Last of Us Part I. Nicht verwunderlich also, dass die Serie bereits kurz nach Start um eine zweite Staffel verlängert wurde – damit dürften wir dann auch Part II der postapokalyptischen Odyssee verfilmt sehen.

Pedro Pascal ist … Super Mario

Ein so großer Erfolg kann natürlich nicht von Saturday Night Live unkommentiert bleiben. Die Late-Night-Serie schreibt es sich auf die Fahne, aktuelle Ereignisse in der Politik und Unterhaltungsbranche im Zuge diverser Sketches und Szenen aufzuarbeiten.

Dabei erhält das Team stets Unterstützung von etablierten KünstlerInnen aus diversen Unterhaltungsbranchen. Und weil sich Pedro Pascal (Joel in der HBO-Umsetzung von The Last of Us; der Protagonist in The Mandalorian) für keinen Spaß zu schade ist, gab er sich in der aktuellen Ausgabe von SNL gleich mehrmals die Ehre.

Unter anderem in einem Trailer zur (potenziellen) HBO-Serienumsetzung zu … Mario Kart – den teilte der offizielle Twitter-Account nun nämlich mit der Öffentlichkeit. Hier schlüpft Pedro Pascal in die Rolle eines abgehalfterten Mario, der in einem postapokalyptischen Setting zustimmt, Prinzessin Peach zur berühmten „Rainbow Road“ zu eskortieren.

Natürlich trifft er dabei auf zahlreiche andere bekannte Figuren aus dem Franchise. Die visuellen Parallelen zu HBOs The Last of Us sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und die damit einhergehenden Verknüpfungen mit dem „Mario Kart“-Franchise dürften Fans beider Lager den einen oder anderen Lacher entlocken.

Wir werden HBOs Mario Kart wohl nie erleben – zu schade! Dafür steht heute bereits die vierte Episode zu The Last of Us ins Haus. Wie gefällt euch dir Serie bisher?

Bildmaterial: Saturday Night Live, NBC