Tekken 8 stellt neue Gameplay-Mechaniken und Nina Williams im Akimbo-Stil vor

Bandai Namco hat frisches Gameplaymaterial zum Beat’em Up Tekken 8 veröffentlicht. Darunter befinden sich einige neue Mechaniken, die teilweise aus Tekken 7 übernommen und verbessert wurden, teilweise aber auch völlig neu sind.

Außerdem präsentiert sich Nina Williams als spielbarer in einem Reveal-Trailer. Die Dame ist seit Anfang der Tekken-Reihe dabei, sieht in Tekken 8 aber deutlich reifer aus. Sie trägt nun kurze, offene Haare und eine Sonnenbrille. Ihre Pistolen trägt sie im Akimbo-Stil und durchlöchert damit ihre Gegner.

Diese neuen Mechaniken gibt es in Tekken 8

Falls die Gesundheit des Kämpfers unter ein gewisses Level fällt, aktiviert sich automatisch der „Rage State“. Dabei handelt es sich um einen Zustand, in dem der Spieler die Angriffskraft erhöht und wie in Tekken 7 einen kraftvollen „Rage Art“-Angriff durchführen können.

Durch das Blocken von starken Attacken oder Luftkombos erhalten Spieler einen farblosen „Recoverable Gauge“. Dabei handelt es sich um einen Teil des Gesundheitsbalkens ähnlich zum roten Balken in der Tekken Tag-Reihe. Allerdings regeneriert sich der Teil des Balkens nicht von alleine, sondern durch eigene Angriffe.

Statt des „Rage Drive“ in Tekken 7 gibt es in Tekken 8 nun das „Heat System“. Dabei handelt es sich um eine Phase im Kampf, in der der Spieler in einen aggressiveren Modus tritt. Er wird per Knopfdruck oder den „Heat Engager“ aktiviert.

Außerdem können Spieler zwischen zwei Controller-Modi wählen. Entweder kann Tekken 8 ganz normal gespielt werden, wie wir es aus früheren Teilen der Reihe kennen, oder im „Special Style“. Den Spielstil kennen wir bereits aus Tekken 7. Hier können Spieler „Easy Combo“- und „Assist“-Funktionen nutzen.

Die neuen Mechaniken im Überblick:

Hier hat Nina Williams ihren ersten Auftritt:

