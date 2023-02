404 GAME RE:SET von NieR-Macher Yoko Taro: SEGA postet versehentlich Teaser-Trailer

Au weia, da hat sich SEGA (vielleicht absichtlich) einen dicken Klopper geleistet! Der Publisher wollte eigentlich einen Teaser-Trailer für das neue 404 GAME RE:SET (ERROR GAME RESET) posten, doch hat leider die falsche Version mit mehr Informationen zum Spiel gepostet. Doch das Internet – vorliegend Gematsu – vergisst nie und so wissen wir bereits jetzt, woran SEGA zusammen mit NieR-Creator Yoko Taro arbeitet.

Das hat es mit 404 GAME RE:SET auf sich

Bei 404 GAME RE:SET handelt es sich um ein neues Rollenspiel für iOS und Android. Im Teaser-Trailer ist zu sehen, wie die Welt schrittweise von SEGA übernommen wird. Viele Hauptstädte aus dem Trailer werden von SEGA digitalisiert.

Auf dem Smartphone, das zu Beginn des Videos fallen gelassen wird, stehen die Sätze „Erschafft eine bessere Zukunft“ und „Zerstört SEGA“. Inwieweit Yoko Taro in die Geschichte eingebunden sein wird, ist leider noch nicht bekannt.

Wer sich vorab im App Store oder via Google Play registriert, erhält als Bonus Juwelen, die genutzt werden können, um bis zu zehn Gacha-Runden durchzuführen. Die Funktion ist noch nicht freigeschaltet, soll aber zur Enthüllung folgen.

Die Enthüllung sollte eigentlich am Freitag, den 10. Februar 2023, um 12:00 Uhr deutscher Zeit geschehen. Doch dank des Missgeschicks wissen wir bereits jetzt, was SEGA erst am Ende der Woche zeigen wird.

Im eigentlichen Teaser-Trailer ist der Name noch nicht zu sehen:

via Gematsu, Bildmaterial: SEGA