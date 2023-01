The Last of Us: HBO verlängert die Serie nach nur zwei Folgen schon jetzt um die zweite Staffel

Der US-amerikanische Programm- und Streaming-Anbieter HBO hat die Serie zu The Last of Us bereits jetzt um eine zweite Staffel verlängert. Da die Einschaltquoten sehr gut sind, ist man sich bei HBO sicher, dass die Serie rund um die beiden Überlebenden Ellie und Joel wohl noch länger ein breites Publikum begeistern wird. In Deutschland wird die Serie über Sky Deutschland und dem dazugehörigen Streaming-Anbieter WOW ausgestrahlt.

„Ich bin demütig, geehrt und ehrlich gesagt überwältigt, dass so viele Menschen eingeschaltet haben und sich mit unserer Nacherzählung der Reise von Joel und Ellie verbunden fühlen. Die Zusammenarbeit mit Craig Mazin, unserer unglaublichen Besetzung und Crew und HBO hat meine ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen“, lässt Neil Druckmann ausrichten. „Jetzt haben wir das große Vergnügen, dies mit der zweiten Staffel wiederholen zu können! Im Namen aller Mitarbeiter von Naughty Dog und PlayStation möchte ich mich bei Ihnen bedanken!“

Fantastischer Serienstart

Die beiden Hauptdarsteller Pedro Pascal (Joel) und Balle Ramsey (Ellie) haben bereits vor einigen Tagen über die sozialen Medien angekündigt, wie sehr man sich darüber freuen würde, wenn die Serie eine zweite Staffel erhalten würde. Daher kann man davon ausgehen, dass die Entscheidung für eine zweite Staffel wahrscheinlich schon nach der Ausstrahlung der ersten Folge getroffen wurde. Denn bereits die Pilotfolge der Serie knackte in den USA die 4,5-Millionen-Zuschauer-Marke und setzte Rekorde.

Variety nennt die Serie eine „vielversprechende, bewegende Zombie-Saga“ und findet, dass die Serie in naher Zukunft zu den besten des Fernsehens gehören könnte. Digital Spy ist noch ein bisschen euphorischer und nennt die Serie den „ersten Anwärter auf die beste Serie des Jahres“.

Für alle Fans, die von The Last of Us nicht genug bekommen können, erscheint das Remake von The Last of Us Part I am 3. März 2023 sogar für PCs. Ob auch Part II folgen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Der offizielle Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Variety, Bildmaterial: The Last of Us, Naughty Dog, Sony, HBO