Medienecho zu The Last of Us: Die HBO-Serie stiehlt dem Spiel manchmal die Show

In wenigen Tagen startet die HBO-Serie The Last of Us, eine Adaption des gleichnamigen Videospiels. Am 15. Januar 2023 geht es auch bei uns in Deutschland los. Viele große US-Medien durften die ersten Episoden vorab sehen und haben ihre Meinungen veröffentlicht. VGC hat einige Stimmen gesammelt.

Variety nennt die Serie eine „vielversprechende, bewegende Zombie-Saga“ und findet, dass die Serie in naher Zukunft zu den besten des Fernsehens gehören könnte. Digital Spy ist noch ein bisschen euphorischer und nennt die Serie den „ersten Anwärter auf die beste Serie des Jahres“. Na ja, das Jahr ist noch ziemlich jung.

Man erwähnt auch, dass die Serie Änderungen an der Geschichte des Spiels vornehmen würde. Eingefleischten Puristen würde das möglicherweise nicht gefallen, aber die Serie würde es überwinden. Empire bezeichnet The Last of Us als die „mit Abstand beste Adaption, die je gemacht wurde“.

Grundstein dafür wäre, dass man Elemente, die funktionieren würden, beibehält und „gleichzeitig das Selbstvertrauen hat, kühne neue Wege zu beschreiten und das Universum zu erweitern“. Etwas, das „auf seinen eigenen Füßen steht“.

Das sind insgesamt sehr positive Stimmen, aber es gibt auch Kritik. Entertainment Weekly findet, dass sich The Last of Us nicht entscheiden könne, ob es eine Adaption sei oder eine Neuauflage. Manches sei „komplett umgestellt“, andere Szenen wiederum „originalgetreu nachgestellt“. Es verursache ein Gefühl, das Spiel von jemand anderem nachzuspielen.

TV Guide findet die „Geschichte gelegentlich überstürzt“. Der Serie hätte eine Perspektive über das Ausgangsmaterial hinaus gutgetan. Die Washington Post findet, dass die Serie dem Spiel treu bleibt und „genauso hart trifft“. Die kleinen Änderungen nennt man „Änderungen, der Änderungen wegen“.

„Wenn ich die beiden Geschichten und die künstlerischen Entscheidungen vergleiche, die getroffen wurden, um die Serie vom Spiel zu unterscheiden, muss ich zugeben: Die HBO-Version stiehlt manchmal die Show“, zieht Gene Park in der Washington Post ein Fazit.

Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog