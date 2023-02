Final Fantasy XVI: Erster Messe-Auftritt des Spiels steht fest – und Torgal ist mit dabei

Final Fantasy XVI naht mit großen Schritten und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir es in den Händen halten. Viele Fans hoffen natürlich auch auf eine spielbare Demo vor der Veröffentlichung. Ob sich dieser Wunsch schon beim ersten Messe-Auftritt des Yoshida-Spiels erfüllt, ist aber noch unklar.

Wann dieser Messe-Auftritt aber stattfindet, das wissen wir seit heute. Square Enix kündigte an, dass Final Fantasy XVI bei der PAX East zu Gast sein wird. Bei einem Panel mit dem Titel „You Can Pet the Torgal“ werden Producer Naoki Yoshida und Localization Director Michael-Christopher Koji Fox zu Gast sein.

Ein Livestream wird auch geboten

Das Panel findet im Rahmen der Messe am 25. März 2023 im Bonston Convention Center um 20 Uhr deutscher Zeit statt. Die Reise nach Boston ist euch dafür logischerweise zu anstrengend. Ihr werdet euch also darüber freuen, dass das Panel auch live gestreamt werden soll.

Neben dem Panel zu Final Fantasy XVI wird auch das Panel „The Unending Journey“ zu Final Fantasy XIV stattfinden. Das bietet sich an, Naoki Yoshida ist ja ohnehin in Boston. Bei beiden Gelegenheiten sollen Fans vor Ort „Beute“ abfassen können. Eine spielbare Demo wird es nicht sein – dafür ist es sicherlich noch zu früh.

Inspiriert von Final Fantasy V

Kürzlich erst hatten wir darüber berichtet, dass Final Fantasy XVI seine Inspiration auch aus Final Fantasy V zieht. Damit ist insbesondere das Job-System des beliebten Klassikers gemeint. Director Hiroshi Takai verglich dabei die Esper aus dem neuen Serienableger mit dem Job-System aus Final Fantasy V.

Die letzten umfangreichen Informationen zu Final Fantasy XVI haben wir im Dezember erhalten. Damals veröffentlichte Square Enix auch den ersten Trailer mit den deutschen SprecherInnen. Außerdem ging man mit den Partymitgliedern ins Detail und stellte eine Collector’s Edition vor.

Zwischendurch sorgte Naoki Yoshida noch einmal für Aufregung, als er in einem Livestream über die Gerüchte zu einer PC-Version sprach und sich gar nicht erklären konnte, warum Fans daran glauben. Stattdessen ermutigte er Fans schmunzeln, sich eine PS5 zu kaufen.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix