Atomic Heart: Entwickler entschuldigen sich für rassistischen Cartoon im Spiel

Das Drama um Atomic Heart nimmt kein Ende. Nun geht es um einen rassistischen Comic, der im Spiel auftaucht. Mittlerweile hat sich das Entwicklerstudio Mundfish dafür entschuldigt, dass der Comic im Shooter zu sehen ist. Dieses Mal steht die Kritik nicht in Bezug zur Ukraine, sondern zu Afrika.

Comic-Karikatur in Atomic Heart sorgt für Aufregung

In besonderen Bereichen im Spiel ist ein Sicherheitsraum eingerichtet, in dem es oft auch einen Fernseher gibt. In einem dieser Räume läuft eine Folge des Cartoons Nu, Pogodi. Dabei handelt es sich um einen russischen Cartoon aus den 60er- und 70er-Jahren, der ein wenig an Tom und Jerry erinnert.

In der Folge 12 aus dem Jahr 1978 liefern sich die Protagonisten Volk und Zayats wieder mal einen Wettstreit. Der Wolf versucht, den Hasen mit einer Kugel zu treffen, trifft dabei stattdessen aber eine Statue, die daraufhin einen Pfeil abfeuert. Die Statue ist eine rassistische Karikatur einer aus Afrika stammenden Person.

Das Studio entschuldigte sich für den Schaden, den der Comic angerichtet hat und verspricht, dass die infrage gestellten Szenen mit einem kommenden Update aus dem Spiel entfernt werden. Andere Streaming-Anbieter wie Disney+ oder Netflix haben das Problem so gelöst, dass sie bei rassistischen Darstellungen eine Inhaltswarnung aussprechen.

via Eurogamer, Bildmaterial: Atomic Heart, Focus Entertainment, Mundfish