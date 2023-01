Final Fantasy XVI: Naoki Yoshida versteht nicht, warum Fans an eine PC-Version glauben

In dem Livestream, bei dem Creative Director Kazutoyo Maehiro auch seinen kleinen Pixel-Art-Ausflug zu Final Fantasy XVI präsentierte, „äußerte“ sich Naoki Yoshida zu einer möglichen PC-Version des Spiels.

Das Vorwort: In einem Promo-Trailer von Sony vom November zeigte man einige Szenen aus Final Fantasy XVI, die mit einem ziemlich eindeutigen: „PS5-exklusiv für sechs Monate“ untertitelt waren.

Im Dezember wurde im Zuge der Übernahme von Bethesda durch Xbox bekannt, dass es wohl „Ausschluss“-Vereinbarungen bei Sony geben würde, die verhindern, dass unter anderem Final Fantasy XVI für Xbox erscheint.

Gemeinsam mit dem Fakt, dass Final Fantasy VII Remake nach wie vor nicht für Xbox, wohl aber für PCs erschienen ist, ergab sich für Fans folgendes Bild: Final Fantasy XVI könnte sechs Monate nach der PS5-Veröffentlichung auch für PCs erscheinen. Die Schlussfolgerung nahm wohl ein bisschen Fahrt auf und erreichte auch Naoki Yoshida.

„Gerüchte über eine PC-Version“

„Es gibt Gerüchte über eine PC-Version, aber niemand hat etwas über die Veröffentlichung einer PC-Version gesagt. Warum erwarten die Leute, dass eine PC-Version ein halbes Jahr später herauskommt?“, fragt Yoshida im Stream. Er ermutigte Fans, sich eine PS5 zu kaufen, schmunzelte aber auch.

Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass Yoshida sehr genau weiß, warum Leute auf eine PC-Version hoffen. Die Aussagen sollten nicht bierernst genommen werden. Sie wurden im Rahmen des jährlichen Final-Fantasy-XIV-Livestreams gemacht, bei dem die Entwickler einige Runden Mahjong spielen.

Klar ist irgendwie aber auch: Natürlich kann es weder Square Enix noch Sony aktuell in den Kram passen, dass die Fans auf die PC-Version warten und dafür die PS5-Version links liegen lassen. „Wir haben zu viel Geld ausgegeben“, sagte Yoshida während des Streams, was sich wahrscheinlich auf die hohen Entwicklungskosten bezieht. Aber auch das sollte wohl mit einem Augenzwinkern verstanden werden.

Eine PC-Version ist nicht offiziell angekündigt, aber Fans erinnern sich natürlich auch an das PlayStation 5 Showcase von 2020, als eine PC-Version „auftauchte“. Im Trailer beim Event gab es damals die Meldungen „PlayStation Console Exclusive“ und „Also Available on PC“. Die Szene könnt ihr euch noch heute ansehen.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix