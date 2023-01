Tales of: Wieso man gerade Symphonia als das nächste Remaster auswählte

Auf der offiziellen japanischen Website zu Tales of Symphonia Remastered hat Bandai Namco eine FAQ veröffentlicht, die ein wenig über die üblichen Fragen für ein solches Format hinausgeht. Nintendo Everything hat interessante Passagen übersetzt. So beantwortet man beispielsweise die Frage, auf welcher Version das Remaster basiert und warum man ausgerechnet Symphonia auswählte.

Zunächst erklärt man, dass das Remaster auf der PS3- respektive PC-Version basiert. Das Original erschien einst für Nintendo GameCube. Die Frage, warum die Wahl ausgerechnet auf Symphonia gefallen ist, beantwortet man recht nüchtern:

Symphonia war der erste Titel, der weltweit veröffentlicht wurde, und wir hatten gehört, dass viele Leute sowohl in Japan als auch in Übersee Interesse daran hatten, das Spiel auf den neuesten Plattformen zu spielen, was zur Planung dieses Remasters führte.

Bandai Namco machte nie ein Geheimnis daraus, dass auf Tales of Vesperia weitere Remaster folgen würden. Viele Fans hatten dabei natürlich auf Spiele gehofft, die nie lokalisiert wurden. Doch aus genannten Gründen wurde es nun (erstmal) Symphonia.

Danach dürfte nicht Schluss sein. Allein, dass sich Bandai Namco die Frage nach weiteren Remastern im FAQ selbst stellt, ist Beweis genug. Die Antwort darauf: Man nehme den Wunsch nach alten Tales-of-Games auf neuen Plattformen wahr und warte auf Vorschläge und Wünsche. Natürlich konzentriere man sich derzeit aber auf Symphonia.

2021 schaltete Bandai Namco übrigens eine Umfrage, bei der man konkret wissen wollte, welche Remaster der Serie sich die Fans am meisten wünschen. Dabei standen auch bisher nicht lokalisierte Spiele wie Tales of Innocence oder Tales of Rebirth zur Wahl. Die Umfrage wurde in der Community fleißig geteilt – wenn viele Fans sich diese Spiele wünschen, dann weiß Bandai Namco also bereits davon.

Tales of Symphonia Remastered wird am 17. Februar 2023 für die aktuelle Konsolen-Generation neu aufgelegt, dies für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Die „Chosen Edition“ könnt ihr bereits vorbestellen.

Bildmaterial: Tales of Symphonia Remastered, Bandai Namco