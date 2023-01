Goblin Slayer, MACROSS und Revue Starlight: Bushiroad kündigt mehrere Projekte an

Bushiroad hat mit Bushiroad Games ein neues Label für Konsolenspiele lanciert. Deswegen gibt es heute gleich eine ganze Reihe von Neuankündigungen. Über Rear Sekai von den Machern von Rune Factory 5 haben wir schon berichtet. Es gibt jedoch noch vier weitere Spiele für das neue Label.

Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast (Switch, Steam)



Nach der unkonkreten Ankündigung von letzter Woche wissen wir nun, dass Bushiroad der Publisher ist und Apollosoft sowie Mebius die Entwickler. Director ist Koichi Kawase. Ansonsten ist lediglich bekannt, dass eine eigenständige Geschichte erzählt werden soll. Erfreulicherweise bestätigte man auch eine englische Veröffentlichung.

MACROSS Shooting Insight (PS4, Switch, Steam)

Das Shoot ’em up wird von Kaminari Games entwickelt. Der Entwickler arbeitete zuletzt schon bei Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath mit Bushiroad zusammen. Die Veröffentlichung soll dieses Jahr in Japan erfolgen.

Revue Starlight (Switch, Steam)

Im nächsten Winter soll in Japan eine Visual Novel erscheinen, welche auf dem Franchise Revue Starlight basiert. Director ist Tatsuto Higuchi, die Entwicklung liegt bei Frontwing. Das Studio hat sich vor allem mit den Grisaia-Spielen einen Namen gemacht.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories (PS4 Switch, Steam)

Zu diesem Rollenspiel basierend auf Mushoku Tensei gibt es im Prinzip nur eine Information: Die Entwicklung liegt bei Lancarse, welche zuletzt The DioField Chronicle zusammen mit Square Enix veröffentlicht haben.

Teaser-Trailer zu den Projekten

