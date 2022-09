Jetzt vorbestellen: Die „Chosen Edition“ zu Tales of Symphonia Remastered

Bei Nintendo Direct überraschte uns Bandai Namco mit der Ankündigung von Tales of Symphonia Remastered. Der JRPG-Klassiker kehrt also zurück! Erstmals für Nintendo Switch, aber auch für PlayStation 4 und Xbox One. Die Veröffentlichung soll im nächsten Jahr erfolgen.

Man kündigte gleichzeitig die „Chosen Edition“ an, die ihr euch jetzt vorbestellen könnt. Sie beinhaltet neben dem Spiel auch ein Metalcase, Sticker und Artprints. Bei Media Markt und Saturn ist die Vorbestellmöglichkeit bereits möglich, bei Amazon ist bisher nur die Produktseite online.

Bildmaterial: Tales of Symphonia Remastered, Bandai Namco