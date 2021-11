Tales of: Bandai Namco fragt euch ganz konkret, welche Remaster der Serie ihr euch wünscht

In einer aktuellen Umfrage zu Tales of Arise, die Bandai Namco nicht nur an SpielerInnen per E-Mail schickt, sondern zu der man auch öffentlich bei Twitter aufruft, lässt aufhorchen.

„In die Entwicklung von Tales of Arise ist viel Leidenschaft und Arbeit geflossen“, heißt es in der E-Mail an SpielerInnen. „Jetzt möchten wir wissen, ob es dir gefallen hat!“

Ihr könnt per Drag & Drop die wichtigsten Features und Merkmale von Tales of Arise nach „Lieblingsfeature“ oder „Enttäuschende Features“ sortieren. Neben Story und Kampfsystem zählt zu den Möglichkeiten auch der Soundtrack.

Welche Relevanz hat die Lokalisierung für euch?

Darüber hinaus könnt ihr angeben, welche Features ihr euch in Tales of Arise wünschen würdet. Auch der lokale Koop-Modus steht hier zur Wahl, den Bandai Namco gestrichen hatte. Eine kontroverse Entscheidung.

Bandai Namco möchte auch wissen, ob die japanische Sprachausgabe euch positiv dazu bewegt hat, das Spiel zu kaufen. Hier dürfen Fans der Original-Sprachausgabe Häkchen setzen. Auch um die deutschsprachige Lokalisierung geht es.

Welche Remaster und Lokalisierungen wünscht ihr euch?

Dann wird es interessant. Bandai Namco fragt ganz konkret, von welchen Tales-of-Spielen ihr euch ein Remaster wünschen würdet. Neben neueren Spielen wie Tales of Zestiria und Tales of Berseria steht ihr auch Vesperia zur Wahl, von dem es bereits ein Remaster gibt. Aber auch Serienklassiker wie Phantasia, Eternia oder Tales of the Abyss stehen zur Wahl.

Und man ist sich bei Bandai Namco sehr bewusst, welche Mainline-Spiele nicht in Europa erschienen sind. Fehlen Tales of Innocence oder Tales of Rebirth noch in der Remaster-Frage, so schließt direkt eine Frage an, in der es darum geht, welche Tales-of-Spiele ihr gerne in Europa veröffentlicht sehen würdet. Hier stehen sie alle zur Wahl, die vergessenen Perlen der Tales-of-Historie.

Dass sich Bandai Namco mit dem Thema Remaster beschäftigt, ist nicht verwunderlich. Tales of Vesperia: Definitive Edition war für Bandai Namco ein Erfolg und Producer Yusuke Tomizawa räumte in Interviews bereits ein, dass weitere Remaster möglich seien.

Darfs auch ein Souls-like sein?

Dann wird es noch ein bisschen experimentell. Bandai Namco würde gerne wissen, welches andere Genre außer JRPG ihr für Tales-Spiele in Erwägung ziehen würdet. MMORPG? Ein Musou oder ein Souls-like? Alles denkbar.

Eine interessante Umfrage, die natürlich keinerlei konkrete Rückschlüsse zulässt, aber den Fans immerhin sagt, dass man sich bei Bandai Namco sehr intensiv mit bestimmten Themen beschäftigt.

Ihr findet die Umfrage hier. Bitte beachtet, dass sie sich an SpielerInnen von Tales of Arise richtet. Solltet ihr euch dazu entscheiden teilzunehmen, verfälscht möglichst nicht das Feedback, das man sich zum neuesten Serienteil erhofft.

Bildmaterial: Tales of Vesperia: Definitive Edition, Bandai Namco