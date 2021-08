Tales of Arise soll keinerlei Post-Launch-Inhalte oder Story-DLC bieten

Vor einigen Tagen gab es einen Livestream zu Tales of Arise, bei dem wir unter anderem einen Blick auf Nebenaktivitäten und Charakter-Skits werfen durften. Am Rande gab es aber auch allerhand weitere Informationen vom Entwicklerteam rund um Yusuke Tomizawa.

Der bestätigte unter anderem, dass Tales of Arise keinerlei Post-Launch-DLC oder Story-DLC erhalten wird. Tales of Arise sei, so wie es erscheint, eine „komplette Erfahrung“. Das heißt auch, dass es kein Sequel oder Prequel geben wird, ebenso wenig wie es eine Verbindungen zu anderen Tales-of-Spielen gibt.

Allerdings wird man Tales of Arise in den Mobile-Games sehen. Es soll sich dabei um die üblichen Crossover-Events handeln, einen Bezug zur Hauptgeschichte von Tales of Arise soll es dabei nicht geben.

Was meint ihr, ist das für ein Spiel wie Tales of genau richtig? Oder freut ihr euch nach einer langen Reise, die ihr möglicherweise sehr genießen konntet, über Post-Launch-Inhalte?

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 hierzulande für PlayStation, Xbox und PC-Steam. Neben der Standardversion* gibt es auch eine Collector’s Edition, die ihr bei Amazon vorbestellen* könnt. Wir konnten Tales of Arise kürzlich schon anspielen, lest dazu hier unsere Eindrücke!

via Siliconera, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco