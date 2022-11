God of War: Sony nennt beeindruckende neue Verkaufszahlen nach der PC-Veröffentlichung

In einer Woche erscheint God of War Ragnarök und Sony heizt derzeit unter anderem mit einem prominent besetzten Werbevideo ein. Nun nannte man auch noch neue Verkaufszahlen von God of War, dem PS4-Spiel von 2018, welches seit Anfang Jahr auch für PCs erhältlich ist.

Nun hat man die Marke von 23 Millionen verkauften Einheiten durchbrochen. Im August 2021 stand man noch bei 19,5 Millionen. Wie viel die PC-Veröffentlichung beigetragen hat, kann man nicht genau sagen, es dürfte jedoch ein guter Teil der 3,5 Millionen neu verkauften Einheiten sein.

Für PlayStation Plus ist der Titel im Juni erschienen.

