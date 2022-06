PlayStation Plus im Juni wie gewohnt mit drei Spielen, darunter God of War

Auch mit der Einführung des „neuen“ PlayStation Plus in den ersten Märkten ändert sich eines nicht. Die neuen PlayStation-Plus-Games gibt es pünktlich zum Monatsanfang.

Im Juni dürfen sich Abonnenten auf drei neue Spiele freuen, und zwar unabhängig von der abonnierten Stufe. Folgende drei Spiele sind ab dem 7. Juni verfügbar:

God of War (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5)

Noch bis zum 6. Juni könnt ihr die Mai-Spiele eurer Spielebibliothek hinzuzufügen: FIFA 22, Tribes of Midgard, Curse of the Dead Gods. Was euch erwartet, wenn ihr zur Markteinführung auf PlayStation Plus Premium upgraded, erfahrt ihr in dieser langen Liste.

Bildmaterial: God of War, Sony