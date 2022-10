Sonic Frontiers: Sega geht eine Kollaboration mit Monster Hunter ein

Mit Sonic Frontiers geht Sega bekanntlich neue Wege. Das sorgte bei Fans anfangs für Unbehagen. Nun gab man eine Kollaboration von Sonic Frontiers mit Monster Hunter bekannt. Der kostenlose DLC stattet Sonic mit einer Rathalos-Rüstung aus. Warum? Warum nicht!

Eine Woche nach der Veröffentlichung, also am 15. November, wird der DLC verfügbar. Neben der Rüstung in der regulären sowie der Felyne-Ausstattung darf auch das bekannte Grill-Minispiel nicht fehlen, welches für ein Power-up bei Sonic sorgt.

In Sonics neuem Abenteuer werden ganze Welten kollidieren! Ein nie dagewesenes Erlebnis mit neuen Höhen und dem Nervenkitzel der Freiheit, dank offener Zonen und des rasanten, Sonic-typischen Gameplays. Mächtige Feinde warten auf den Starfall-Inseln, in dichten Wäldern, unter rauschenden Wasserfällen, in der Wüste und vielen weiteren erstaunlichen Umgebungen.

Sonic Frontiers erscheint am 8. November 2022 für PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und Steam.

via Gematsu, Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega