Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba erhält morgen dämonische Verstärkung

Aniplex hat die kommende DLC-Kämpferin Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform) aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles auf den 10. August datiert. Zuletzt zeigte man sie bereits in einem Trailer. Sie ist einer von sieben neuen Charakteren im Charakterpass für 24,99 Euro.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles: Charakterpass

Kaufe sieben verschiedene Charakterpakete in einem Set. Der Charakterpass enthält alle zusätzlichen Inhalte, die bis Ende Dezember 2022 veröffentlicht werden sollen.

Tengen Uzui: Charakterpaket (erhältlich)

Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform): Charakterpaket

Tanjirō Kamado (Vergnügungsviertel): Charakterpaket

Zen’itsu Agatsuma (Vergnügungsviertel): Charakterpaket

Inosuke Hashibira (Vergnügungsviertel): Charakterpaket

Daki: Charakterpaket

Gyūtarō: Charakterpaket

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist seit Juni auch für Nintendo Switch erhältlich. Diese neue Konsolenversion enthält alle nach dem Launch hinzugefügten Inhalte anderer Plattformen. Gute Nachrichten für alle Sammler: Es gibt eine physische Launch-Edition für Nintendo Switch*. In unserem Test können wir euch diese Version besonders ans Herz legen.

