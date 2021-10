PC-Taktik von Sony geht weiter: God of War erscheint schon bald für PC-Steam

Das hatte sich schon im Sommer angedeutet. God of War wird bei Steam erscheinen. Der PlayStation-Exklusivtitel war im Sommer bei PlayStation Now gelandet. Bevor Days Gone und Horizon Zero Dawn bei Steam erschienen sind, standen sie erstmal bei PS Now zur Verfügung.

God of War folgt nun am 14. Januar 2022, wie die Steam-Seite zum Spiel verrät. Ebenso landet der Titel im Epic Games Store. Eigentlich hatte man zunächst Uncharted 4: A Thief’s End erwartet. Das ließ schon im Mai eine Investoren-Präsentation vermuten, in der PC-Portierungen als einer der Eckpfeiler der Wachstumsstrategie genannt werden.

Die Schuldigkeit auf PlayStation-Geräten getan

Wie schon die bisherigen Portierungen hat auch God of War seine „Schuldigkeit“ auf PlayStation getan. Der Titel ist schon lange ein PlayStation Hit und damit zum Budgetpreis zu haben. Bei Steam steht God of War nun wieder zum Vollpreis in den Stores und PC-SpielerInnen dürften zu Tausenden zugreifen.

Mit PlayStation Now kann man schon lange PlayStation-Exklusivspiele auf PCs spielen, auch wenn man dabei natürlich einigermaßen im PlayStation-Kosmos bleibt. Die Veröffentlichungen für PCs werden sich fortsetzen. Das verriet Sony-Präsident und CEO Jim Ryan im Interview mit GQ, übersetzt von Eurogamer, schon vor einiger Zeit.

Es bestünde demnach die Möglichkeit, großartige Spiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. So könne man die Wirtschaftlichkeit fördern in Zeiten, in denen Spiele-Entwicklung immer teurer wird. Die SIE Worldwide Studios holten sich für diese Arbeit perspektivisch vor einiger Zeit auch PC-Port-Spezialist Nixxes Software ins Boot.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: God of War, Sony