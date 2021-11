Uncharted: Legacy of Thieves Collection könnte schon im Februar für PS5 und PCs erscheinen

Schon im Mai tauchte Uncharted 4: A Thief’s End in einer Sony-Präsentation als kommender PC-Titel auf. Vor etwa drei Wochen gab Sony dann im Rahmen der Veröffentlichung des ersten Trailers zum Uncharted-Films bekannt, dass die Uncharted: Legacy of Thieves Collection (Uncharted 4 + The Lost Legacy) im Frühjahr für PS5 und PCs erscheinen wird.

Man sicherte dabei den Sony-Fans zu, dass die Collection zuerst für PS5 erscheinen würde, erst „kurz danach“ für PCs. Alles irgendwann Anfang 2022, was durchaus Sinn macht, denn der Uncharted-Film soll am 18. Februar 2022 anlaufen.

Jetzt wurde die Collection in Australien einer Alterseinstufung unterzogen. Und VGC rechnet vor, dass eine Einstufung im November eine Veröffentlichung im Februar zufolge haben könnte. Denn Halo Infinite wurde im August in Australien eingestuft und im Dezember veröffentlicht.

Forza Horizon 5 wurde im August eingestuft und im November veröffentlicht. Drei bis vier Monate zwischen Einstufung und Veröffentlichung, so das ausgemachte Muster. Ja, könnte passen.

Dass Sony nach und nach mehr Spiele für PC-Steam veröffentlicht, die mal PlayStation-exklusiv waren, schmeckt nicht allen Fans. Die PC-Taktik von Sony ist kein Geheimnis, vielmehr offiziell. Der nächste PC-Neuzugang heißt God of War und falls jemand noch nicht glaubt, dass es so weitergeht: Sony hat nun auch ein eigenes PC-Label.

