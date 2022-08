Gamescom 2022: Diese Highlights der Messe könnt ihr jetzt schon vorbestellen

Die Gamescom geht ohne Nintendo und PlayStation über die Bühne, aber das heißt ja nicht, dass wir nichts zu entdecken haben. Viele bunte Spiele haben wir gesehen, einige davon erscheinen auch physisch und manche könnt ihr bereits vorbestellen. Nachfolgend eine Übersicht der gezeigten und neuen Spiele.

Sammler lauerten auf die HELL-A Edition zu Dead Island 2 und die Collector’s Edition zu Hogwarts Legacy. Letztere ist bei Amazon bereits ausverkauft, andere Händler in Deutschland bieten sie noch nicht an. Die HELL-A Edition bekommt ihr noch bei Amazon.

Dort wartet auch noch die Deluxe Edition zu Hogwarts Legacy und eine Amazon-exklusive Edition* des Spiels. Sie bietet einen zweiten Astronomenhut. Tatsächlich ist die Switch-Version offensichtlich nativ.

Auch zu einigen weiteren präsentierten Spielen sind die Handelsversionen bereits vorbestellen. Allen voran Harvestella, das Konsolen-exklusiv für Nintendo Switch erscheint und bei Nintendo Treehouse präsentiert wurde.

Alone in the Dark hatte seinen großen Auftritt schon beim THQ Nordic Showcase im Vorlauf der Gamescom, ist aber in Köln erstmals anspielbar. Auf Gothic trifft das leider nicht zu, aber wir haben es euch auch mal gelistet.

The Callisto Protocol wurde bei der Opening Night Live erneut von Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield präsentiert werden. Der Schocker von Striking Distance Studios und Krafton ist eines der Highlights im Weihnachtsgeschäft 2022.

Zwei andere, oft genannte Highlights sind noch nicht vom Handel gelistet. Offen, ob es hier überhaupt Handelsversionen geben wird, denn bisher ist dazu nichts angekündigt. Weder zu Return to Monkey Island, noch zu Lies of P und Dorfromantik für Nintendo Switch.

Auf Sonic Frontiers trifft das nicht zu. Das Spiel hat inzwischen mit dem 8. November seinen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten und erscheint für Xbox*, PlayStation* und Switch* physisch in einer Day One Edition.

Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games