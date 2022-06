Tactics Ogre: Reborn taucht im PlayStation Store auf und verschwindet gleich wieder

Im PlayStation Store ist ein Spiel namens Tactics Ogre: Reborn aufgetaucht und sogleich wieder verschwunden. Unter anderem Gematsu hat die dabei veröffentlichten Bilder gesichert. Wir sehen so einige Artworks, aber viel mehr wissen wir am Ende nicht.

Eine Beschreibung bot die Produktseite nicht. Tactics Ogre: Reborn kann rein theoretisch weiterhin alles sein: ein Remaster, Remake oder neues Spiel. Die Artworks deuten jedoch eher auf eine Neuauflage von Tactics Ogre: Let Us Cling Together hin, in welcher Form auch immer.

Square Enix hatte sich das Trademark Tactics Ogre: Reborn in Japan im April gesichert. Tactics Ogre erschien ursprünglich für das Super Famicom in Japan, später gab es eine PSone-Umsetzung auch in Nordamerika und schließlich auch in Form des Remakes Tactics Ogre: Let us Cling Together! für PSP auch in Europa.

Square Enix macht in den letzten Monaten recht viel aus seinem Vermächtnis. Nach Projekten wie dem Live A Live Remake, dem kürzlich veröffentlichten Chrono-Cross-Remaster, dem bereits angekündigten HD2D-Remake von Dragon Quest III oder Actraiser Renaissance scheint ein Tactics Ogre: Reborn also nur konsequent.

Bildmaterial: Tactics Ogre: Reborn, Square Enix