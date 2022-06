Nintendo kündigte neue Nintendo Direct Mini für morgen Nachmittag an

Da ist das Ding: Nintendo hat heute eine Nintendo Direct Mini für den morgigen Nachmittag angekündigt. Am 28. Juni 2022 um 15 Uhr deutscher Zeit wird die Mini-Direct veröffentlicht. Diesmal ist es kein Livestream, das gesamte Video ist direkt verfügbar.

Nintendo verspricht eine 25-minütige Präsentation über „Spiele von Partnern, die für Nintendo Switch entwickelt werden“. Auffällig ist, dass diesmal die Einschränkung auf einen Veröffentlichungszeitraum der Spiele entfällt.

Oft grenzt Nintendo die Ausgaben auf Spiele in, die beispielsweise „noch in diesem Jahr“ erscheinen. Freilich gibt es oft genug trotzdem Überraschungen. Dass sich die Direct auf Spiele von Drittherstellern beschränken würde, das hatten Gerüchte vorab bereits prophezeit.

Nachdem Nintendo Xenoblade Chronicles 3 eine eigene Direct spendiert hatte, ist der größte kommende First-Party-Titel zunächst auch vom Tisch, nachdem Mario Strikers, Fire Emblem Warriors: Three Hopes und Nintendo Switch Sports bereits erschienen sind.

Splatoon 3 wird sicher in den nächsten Wochen noch eine Sonderbehandlung erfahren, ebenso wie natürlich Pokémon Karmesin und Purpur, für die es die Pokémon Direct gibt. Tatsächlich bleibt da nicht mehr viel von Nintendo, was bereits angekündigt wurde, nachdem die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild verschoben wurde.

Einen Auftritt haben könnten hingegen Mario + Rabbids: Sparks of Hope oder auch Live A Live, zwei kommende Switch-Exklusivspiele von Drittanbietern. Persona-Fans hoffen immer noch auf die Persona-Portierungen und vielleicht möchte uns Square Enix zeigen, was hinter dem Trademark zu Tactics Ogre: Reborn steckt.

Oder Bayonetta 3? Auf welche Spiele hofft ihr?

Bildmaterial: Nintendo