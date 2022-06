Persona 5 Royal taucht bei Online-Händler auch für Nintendo Switch auf

Die neu aufgelegten Persona-Spiele erscheinen (inzwischen wissen wir das) für PlayStation, Xbox sowie Windows-PCs und PC-Steam. Die Nintendo Switch bleibt mit Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal außen vor. Dabei ist die Switch-Version jene, die Persona-Fans seit Monaten am meisten nachfragen.

Switch-Fans klammern sich an den letzten Strohhalm: eine Nintendo Direct. Möglicherweise würde Nintendo die neuen Umsetzungen selbst enthüllen wollen und dann reiht sich doch noch das „Switch-Logo“ neben die anderen Logos. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Befeuert wird sie von einem Listing des schweizerischen Händlers World of Games. Dort hat man Persona 5 Royal mit einer Nintendo-Switch-Version in den Vorverkauf genommen, listet es sogar mit einem Boxart und dem Veröffentlichungstermin am 21. Oktober. An diesem Tag soll Persona 5 Royal tatsächlich erscheinen.

Was dran ist? Vielleicht nichts. Aber Persona- wie Switch-Fans würde es natürlich freuen. Insbesondere, wenn auch die anderen Spiele folgen. Persona 5 Royal bot bereits deutsche Texte, doch Persona 4 Golden und Persona 3 Portable wird diese Ehre erstmals zuteil.

Persona 5 Royal hat sich weltweit über 1,8 Millionen Mal verkaufen können. Die Royal-Ausgabe bot erstmals in der Seriengeschichte eine deutsche Lokalisierung und natürlich zahlreiche neue Inhalte. Es gibt neue Persona, den neuen Charakter Kasumi Yoshizawa und allen voran ein neues, drittes Schultrimester.

