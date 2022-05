Yuji Horii verspricht noch in diesem Jahr viele neue Dragon-Quest-Titel

Der 27. Mai ist der Dragon-Quest-Tag. Dies hat einen simplen Grund, denn am 27. Mai 1986 ist das erste Dragon Quest in Japan erschienen. In Japan ist bereits der 27. Mai, weswegen sich Dragon-Quest-Erfinder Yuji Horii in einer Grußbotschaft zu Wort gemeldet hat.

Darin verspricht er viele neue Dragon-Quest-Titel noch in diesem Jahr. Dazu gehören beispielsweise das ab sofort erhältliche Dragon Quest Builders für Mobilgeräte, Dragon Quest Treasures sowie Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline.

Das sagt Horii zu Dragon Quest XII

Auch auf Dragon Quest XII kommt Horii kurz zu sprechen. Allzu konkret wird er dabei leider nicht. Das Team sei hart an der Arbeit. Ansonsten verweist er jedoch auf die anderen Dragon-Quest-Projekte, welche vorher erscheinen. Hier müssen wir uns wohl noch in Geduld üben.

Komplett unerwähnt bleiben die Projekte Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai sowie das HD2D-Remake von Dragon Quest III.

Yuji Horiis Grüße zum 36. Geburtstag von Dragon Quest (mit englischen Untertiteln)

Bildmaterial: Square Enix