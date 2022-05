Dragon Quest Treasures meldet sich zum 36. Geburtstag der Reihe zurück

Der 27. Mai ist der Dragon-Quest-Tag. Dies hat einen simplen Grund, denn am 27. Mai 1986 ist das erste Dragon Quest in Japan erschienen. Im letzten Jahr feierte man den 35. Geburtstag mit einigen Ankündigungen zur Reihe. In Erinnerung blieb dabei natürlich vor allem die Ankündigung von Dragon Quest XII.

Erstmals hörten wir vor einem Jahr jedoch auch von Dragon Quest Treasures. Das Rollenspiel befindet sich für unbekannte Plattformen in Entwicklung. Es kommt zum großen Wiedersehen mit dem Geschwisterpaar Erik und Mida aus Dragon Quest XI. Weltweit soll die Veröffentlichung gleichzeitig erfolgen.

Da in Japan der 27. Mai bereits angebrochen ist, hat Square Enix einen neuen Trailer zum Projekt veröffentlicht. Zudem gibt es den japanischen Untertitel Aoki Hitomi to Oozora no Rashinban (Blue Eyes and the Compass of the Skies). Im Juni soll es bereits mehr Details geben.

Ein Spin-off mit Schätzen

Erik und Mida begeben sich in diesem Spin-off auf Schatzsuche. Zudem soll die Kindheit der beiden Dragon-Quest-XI-Charaktere thematisiert werden. Das Rollenspiel soll zudem weniger traditionell werden.

Der neue Trailer zu Dragon Quest Treasures

via Gematsu, Dragon Quest Treasures, Square Enix