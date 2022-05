Dragon Quest Builders ist nun für Mobilgeräte erhältlich

Der 27. Mai ist der Dragon-Quest-Tag. Dies hat einen simplen Grund, denn am 27. Mai 1986 ist das erste Dragon Quest in Japan erschienen. Zur Feier des Tages, welcher in Japan bereits angebrochen ist, hat Square Enix überraschend Dragon Quest Builders für Mobilgeräte veröffentlicht. Ihr könnt bei Google Play und im App Store zugreifen.

Bis am 9. Juni gibt es einen Rabatt von 20 %, womit der Preis 21,99 Euro beträgt. Bisher war Dragon Quest Builders nur PlayStation 3, 4 und Vita sowie Nintendo Switch erhältlich.

In diesem „Baublock-RPG“ hast du die Macht, Dinge zu erschaffen! Das Reich Alefgard wurde von dem verräterischen Drachenfürsten, dem Herrscher aller Monster, in die Dunkelheit gestürzt. Begib dich auf ein episches Abenteuer, um Alefgard wiederaufzubauen! In einer Welt aus Blöcken ist alles, was du siehst, Material fürs Bauen! Pflanze Zutaten an, erstelle verschiedene Gegenstände und baue deine Siedlung aus, um die Menschen zu vereinen, die durch die Ruinen dieser Welt ziehen. Du kannst deine Siedlung ganz nach deinen Wünschen gestalten, von einzelnen Gebäuden bis zu ganzen Städten. Die Macht zu bauen liegt in deinen Händen!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Dragon Quest Builders, Square Enix