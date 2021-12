Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai meldet sich mit Gameplay zurück

Im heutigen Livestream mit dem klingenden Namen „Dragon Quest: The Adventure of Dai Game Project Winter 2021 Special“ zeigte Square Enix wie erhofft Material zu Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai. Die einzigen bewegten Bilder blieben bisher jene aus dem Ankündigungstrailer.

Zudem ließ man verlauten, dass man inzwischen insbesondere an der Grafik gearbeitet habe. Das heutige Gameplay-Video vermittelt euch davon einen Eindruck. Wenig überraschend teilte man auch mit, dass das Konsolen-Action-RPG verschoben wird und tatsächlich nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Eine Konsolenangabe fehlt nach wie vor.

Im November 2020 sicherte sich Square Enix im Westen in mehreren Ländern die Rechte an „Infinity Strash“. Angekündigt ist hierzulande jedoch noch nichts.

Bildmaterial: Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, Square Enix / Game Studio