Sony PlayStation kündigt neue State of Play für den 2. Juni 2022 an

Sony hat heute eine neue Ausgabe der State of Play angekündigt. Die Show soll am 2. Juni um 23:59 Uhr über die Bühne gehen. Wecker stellen oder lange aufbleiben ist in Europa angesagt!

Laut Ankündigung wird die Show euch 30 Minuten beanspruchen und „voller Ankündigungen und Neuigkeiten aus der PlayStation-Welt“ sein. Neben einigen „tollen Überraschungen von Drittanbieterpartnern“ möchte Sony dabei auch „einen Vorgeschmack auf einige Spiele für PlayStation VR2“ bieten.

Die Spiele für PlayStation VR2 scheinen im Zentrum zu stehen. Hier werden wir wohl auf jeden Fall Horizon: Call of the Mountain zu Gesicht bekommen, oder was meint ihr? Und worauf dürfen wir sonst noch hoffen?

Allen voran auf Final Fantasy XVI und die Final-Fantasy-Serie im Allgemeinen. Final Fantasy XVI ist sozusagen überfällig und der neue Trailer soll laut Producer Naoki Yoshida auch schon fertig sein. Darüber hinaus versprach Tetsuya Nomura kürzlich, dass es Neuigkeiten rund um den 25. Geburtstag von Final Fantasy VII geben soll. Hier warten wir natürlich auf Episode 2 zu Final Fantasy VII Remake, aber auch auf Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Bildmaterial: Sony PlayStation