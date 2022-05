Fire Emblem Warriors: Three Hopes mit dem Trailer zur Allianz von Leicester

Nintendo stellt uns heute die dritte Fraktion aus Fire Emblem Warriors: Three Hopes vor. Für die Allianz von Leicester tritt Claude mit seinen Goldenen Hirschen an. Bisher sahen wir bereits das Königreich Faerghus mit Dimitri und seinen Blauen Löwen sowie das Kaiserreich Adrestia mit Edelgard und ihren Schwarzen Adlern.

In dieser neuen Geschichte kreuzen sich die Wege der drei Länder, die Fódlan regieren, mit Shez – einem Söldner auf einer Mission und Protagonisten von Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Wie wird sich diese zufällige Begegnung auf die Zukunft des Kontinents auswirken? Kann Shez es mit dem mächtigen Bleichen Dämon aufnehmen? Führe ihn durch diese neue Geschichte und ihre verschiedenen Pfade.

Das erste Fire Emblem Warriors bediente sich bei seiner Story und seinen Figuren am kompletten Franchise. Der neue Ableger basiert hingegen auf dem Universum von Fire Emblem: Three Houses. Das Spiel soll zeitgleich am 24. Juni 2022 in Japan und Europa erscheinen. Ihr könnt die Limited Edition noch vorbestellen.

Bildmaterial: Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo, Koei Tecmo, Omega Force