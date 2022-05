Final Fantasy VII: Tetsuya Nomura verkündet Zeitraum, wann Neuigkeiten enthüllt werden

Tetsuya Nomura höchstpersönlich hat Neuigkeiten rund um die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Final Fantasy VII für den kommenden Monat versprochen. Er machte diese Aussage beim aktuellen japanischen Livestream zu Final Fantasy VII: The First Soldier.

Es ist unklar, ob diese kommenden Neuigkeiten dann auch mit den Ankündigungen zusammenfallen, die man uns für den 35. Geburtstag der Serie in Aussicht gestellt hat. Die Hoffnung auf neue Details zu Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII: Ever Crisis scheint nicht unbegründet.

Darüber hinaus steht auch ein Trailer zu Final Fantasy XVI vor seiner Veröffentlichung. Allerhand Material also, zusätzlich zu den Neuigkeiten, die wir vielleicht noch gar nicht erahnen.

Spekuliert wird deshalb, ob uns ein neues Square Enix Presents ins Haus stehen könnte. Die letzte Hausshow von Square Enix datiert vom Oktober 2021. Auch eine Präsentation der Details bei einer neuen State of Play scheint aber denkbar.

Fakt ist, Final-Fantasy-Fans dürfen sich auf wohl ereignisreiche Tage freuen.

via aibo, VGC, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO