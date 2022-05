Final Fantasy VII Ever Crisis gibt uns vielleicht schon bald Einblicke in die gesamte Compilation

Vielleicht wartet ihr gespannt auf Final Fantasy VII Ever Crisis. Dieser Mobile-Ableger dürfte noch mehr Fans interessieren als Final Fantasy VII The First Soldier. Denn Ever Crisis verspricht alles zu haben, was sich FF7-Fans wünschen. Seit der Ankündigung im März 2021 war es jedoch ruhig geworden.

Jetzt gibt es möglicherweise so etwas wie einen Veröffentlichungszeitraum. Wie aus einem japanischen Geschäftsbericht von Cyber Agent hervorgeht, soll Final Fantasy VII Ever Crisis noch bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erscheinen. Das würde bedeuten, bis Ende September 2022.

Square Enix hatte die Veröffentlichung bislang nur auf 2022 eingegrenzt. Bei den Einschätzungen von Cyber Agent handelt es sich allerdings um einen Forecast, eine Vorhersage also. Man plant entsprechend, aber in Stein gemeißelt ist nichts.

Cyber Agent betreibt und vermarktet in Japan zahlreiche Mobile-Games, darunter auch viele Cygames-Spiele. Weitere Neuigkeiten gibt es darüber hinaus nicht.

Ereignisse aus der gesamten Compilation

Vor allem inhaltlich scheint es ein Muss für FF7-Fans zu werden. Denn Final Fantasy VII: Ever Crisis soll sich nicht nur den Ereignissen aus FF7 widmen, sondern denen aus der gesamten Compilation. Auch aus dem bisher nicht lokalisierten Before Crisis also.

Inhaltlich werden auch Advent Children, Crisis Core und Dirge of Cerberus verwertet. Die gesamte FF7-Timeline wird Gegenstand des Spiels. Fans können so wichtige Ereignisse der Timeline erleben, ohne Dirge of Cerberus für PlayStation 2 kaufen zu müssen oder alte Filme zu schauen.

Noch dazu bietet es ein eigentlich altmodisches, aber unter Fans immer noch beliebtes Kommando-basiertes Kampfsystem. Und ihr erfahrt „mehr über die Jugend DIESES Helden“. Weitere Details zu Ever Crisis lest ihr hier.

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot