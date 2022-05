Horizon, Gran Turismo und Co. – Sony will weitere Videospiele in den TV bringen

Sony PlayStation wird weitere seiner Marken auf die Mattscheibe bringen. Die HBO-Serie von The Last of Us wird erst der Anfang sein. Diese Pläne sind nicht nur Teil einer Präsentation gegenüber Investoren, sondern auch schon konkret.

So möchte Sony PlayStation die bekanntesten Hausmarken über Videospiele hinaus bekannt machen. Neben Filmen (Uncharted) und dem Handel (Horizon-LEGO) sind hier auch TV-Serien weiterhin ein Thema.

Konkret ist hier bereits eine Netflix-Serie zu Horizon Zero Dawn geplant. Die Medienberichte zu einer Serie für God of War sind schon älter. Sie soll bei Amazon Prime an den Start gehen. Darüber hinaus sei auch eine Adaption von Gran Turismo geplant. Neben The Last of Us wissen wir auch schon vom Film zu Ghost of Tsushima und der Serie zu Twisted Metal.

via Polygon, Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games