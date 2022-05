Final Fantasy XV knackt Mega-Meilenstein und steht dennoch hinter Tomb Raider zurück

Wie Square Enix heute mitteilt, hat sich Final Fantasy XV inzwischen weltweit 10 Millionen Mal verkauft. Das 2016 veröffentlichte RPG knackt damit einen großartigen Meilenstein, keine Frage. In den vielen Jahren vor 2016 durchlief es allerdings eine aufreibende Entwicklung und dürfte auch den ein oder anderen Yen verschlungen haben.

Die Meldung dieser neuen Verkaufszahlen wird natürlich unweigerlich in Vergleich zum Verkauf von Marken wie Tomb Raider und Deus Ex gestellt. Square Enix hatte erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass man über 50 Marken und Studios wie Crystal Dynamics für 300 Millionen US-Dollar an die Embracer Group verkauft.

Rise of the Tomb Raider hat sich weltweit über 11,8 Millionen Mal verkauft. Tomb Raider (2013) kommt auf sogar 14,5 Millionen verkaufte Exemplare. Insgesamt hat sich die moderne Tomb-Raider-Trilogie etwa 38 Millionen Mal verkauft.

Die Entwicklung von Final Fantasy XV begann 2006, kurz vor der Ankündigung bei der E3 2006 als Final Fantasy Versus XIII. Besonders der Story des Spiels merkt man die vielen Jahre, viel Personal und vielen Änderungen an. Noch Jahre nach der Veröffentlichung bastelte Square Enix weiterhin an Final Fantasy XV.

Nach einem ersten Season-Pass, der unter anderem die Charaktere Gladiolus, Ignis und Prompto näher beleuchtete, kündigte Square Enix 2018 weitere vier DLCs unter dem verheißungsvollen Titel „The Dawn of the Future“ an. Bis es nach zwei Jahren zum unrühmlichen Abschluss kam.

Hajime Tabata verließ die Firma und man nutzte die Feierlichkeiten zum 2. Geburtstag, um drei von vier weiteren DLCs einzustampfen. Die DLC-Episoden zu Aranea, Lunafreya und Noctis wurden ersatzlos gestrichen. Das und weitere Details zu Final Fantasy XV könnt ihr auch in unserem kleinen Rückblick zum 5. Geburtstag nachlesen.

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix