MultiVersus stellt verrücktes Charakter-Line-up im neuen Cinematic-Trailer vor

MultiVersus erinnert ein bisschen unsexy an Metaverse, hat damit aber gar nichts zu tun. MultiVersus ist ein kostenloses Koop-Online-Kampfspiel, bei dem mehrere Warner-Bros-Charaktere gegeneinander antreten – multi versus also.

Warner Bros. Games veröffentlichte jetzt einen neuen Cinematic-Trailer, in dem ihr Taz, den Gigant aus dem All und Velma seht, die damit auch als spielbare Charaktere bestätigt sind. Ziemlich bunte Truppe, die sich bisher unter anderem durch Batman, Shaggy, Bugs Bunny und Arya Stark aus Game of Thrones ergänzt sieht.

MultiVersus soll im Juli 2022 in eine offene Beta-Phase gehen. Zunächst steht aber die Closed-Alpha an, für die ihr euch jetzt noch auf der offiziellen Website registrieren könnt.

Außerdem wird heute angekündigt, dass die Open MultiVersus-Beta-Version im Juli 2022 erscheint und das offizielle MultiVersus-Key-Art enthüllt wird. Die Veröffentlichung soll noch in diesem Jahr für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs erfolgen. Crossplay wird unterstützt.

In den Kämpfen liegt ein großer Fokus auf kooperativem Onlinespiel. Es gibt ein umfangreiches Set an Kampfmechaniken, die die Kämpfe im Spiel zu etwas ganz Besonderem machen. Dadurch haben die einzelnen Kämpferinnen und Kämpfer jeweils anpassbare Sets von Moves, die sich im Kampf um die Vorherrschaft dynamisch mit denen anderer Charaktere ergänzen.

Der neue Trailer:

