Final Fantasy XV feiert 5. Geburtstag – ein Rückblick auf ein außergewöhnliches Final Fantasy

Heute vor 5 Jahren ist Final Fantasy XV erschienen. Auch Square Enix erinnert heute daran mit einem Tweet. Die fünf Jahre vor der Veröffentlichung waren ebenso ungewöhnlich und außergewöhnlich wie die fünf Jahre nach der Veröffentlichung.

Aber eigentlich reicht die Geschichte natürlich noch viel länger zurück. Die Entwicklung des Spiels begann 2006, kurz vor der Ankündigung bei der E3 2006 als Final Fantasy Versus XIII. Besonders der Story des Spiels merkt man die vielen Jahre, viel Personal und viele Änderungen an.

Noch Jahre nach der Veröffentlichung bastelte Square Enix weiterhin an Final Fantasy XV. Nach einem ersten Season-Pass, der unter anderem die Charaktere Gladiolus, Ignis und Prompto näher beleuchtete, kündigte Square Enix 2018 weitere vier DLCs unter dem verheißungsvollen Titel „The Dawn of the Future“ ankündigt wurden an.

Bis es nach zwei Jahren zum unrühmlichen Abschluss kam. Hajime Tabata verließ die Firma und man nutzte die Feierlichkeiten zum 2. Geburtstag, um drei von vier weiteren DLCs einzustampfen. Die DLC-Episoden zu Aranea, Lunafreya und Noctis wurden ersatzlos gestrichen.

Später veröffentlichte Square Enix mit Final Fantasy XV: The Dawn of the Future* (ausgerechnet heute im Angebot) ein Buch, das die Ereignisse, die für diese DLCs geplant waren, zumindest in Textform wiedergab und so einige Lücken schließen konnte. Wenn man sich denn als FF-XV-Spieler überhaupt noch dafür interessierte.

Im März 2021, in diesem Jahr erst, erschien dann Final Fantasy XV: The Official Works* im Westen. Es war das letzte Puzzleteil eines großen, bis heute unvollendeten Puzzles. Es gibt eine Chronologie rund um Final Fantasy XV, in der die Ankündigung (Final Fantasy Versus XIII) ebenso zur Sprache kommt wie die Demo Episode Duscae und die Platinum Demo. Und natürlich auch der Rest des FF-XV-Universums wie Brotherhood und Kingsglaive.

Final Fantasy XV hat einen außergewöhnlichen Platz in der Final-Fantasy-Historie. Viele von euch – und auch von uns – haben einen Drittel ihrer Lebenszeit auf dieses Spiel gewartet. Viele Fans mochten es, die Presse mochte es auch. Dennoch wird bei vielen immer das Gefühl bleiben, dass das Spiel um einiges besser hätte sein können.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie seltsam sich das letzte Viertel des Spiels spielte. Und wie mir erhebliche Story-Einschnitte völlig beiläufig, erheblich gekürzt und scheinbar zufällig erzählt wurden. Ich mochte die Boy-Group um Noctis wirklich sehr. Ich hätte Final Fantasy XV gerne mit allen Inhalten erlebt, die es hätte haben sollen.

Anlässlich des heutigen Geburtstags hat Square Enix den Soundtrack zum Spiel übrigens bei verschiedenen Streaming-Anbietern zugänglich gemacht. Teilt gerne eure Erinnerungen!

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix