Square Enix sichert sich Lenneth in Australien und weckt damit Hoffnungen

Square Enix hat sich vor wenigen Tagen in Australien ein Trademark für „Lenneth“ gesichert. Groß raten muss man hier natürlich nicht, worauf sich das bezieht: Valkyrie Profile: Lenneth.

Bei Valkyrie Profile: Lenneth handelt es sich um einen PSP-Port des Originals, welcher 2006 erschien. Im Jahr 2018 folgte dann eine Veröffentlichung für Mobilgeräte.

Valkyrie Profile erschien ursprünglich 1999 für die erste PlayStation und erhielt viel Kritikerlob für seine Verbindung von klassischen RPG-Elementen mit einzigartigem Kombo-Kampfsystem und der fesselnden Geschichte, die in der nordischen Mythologie angesiedelt ist und dem Spieler basierend auf seinen Entscheidungen unterschiedliche Konsequenzen bietet. Das Spiel beinhaltet auch einen epischen Soundtrack, komponiert von Motoi Sakuraba (Star-Ocean-Reihe).

Die Reservierung eines Trademarks ist natürlich nicht als Ankündigung zu werten, aber so unwahrscheinlich wäre eine Neuauflage von Valkyrie Profile: Lenneth für moderne Plattformen auch nicht. Zuletzt kündigte Square Enix bei State of Play mit Valkyrie Elysium einen neuen Ableger der Reihe an – zuvor waren auch hier bereits entsprechende Trademarks aufgetaucht.

Zudem befindet sich Square Enix derzeit generell in guter Remaster-Laune. Nach Projekten wie dem Live A Live Remake, dem inzwischen veröffentlichten Chrono-Cross-Remaster, dem bereits angekündigten HD2D-Remake von Dragon Quest III oder Actraiser Renaissance scheint vieles möglich. Zuletzt tauchte auch ein Trademark zu Tactics Ogre: Reborn auf. Auch hier gibt es noch keine offizielle Ankündigung, obwohl das doch schon recht eindeutig klingt.

Würdet ihr euch über ein Remaster von Valkyrie Profile: Lenneth freuen?

Die Mobile-Version von Valkyrie Profile: Lenneth im Trailer

