Tales-of-Serie und Remaster: Producer verspricht, alte Spiele wieder zugänglich zu machen

In einem Interview mit der japanischen Website Gamer.ne.jp hat Producer Yusuke Tomizawa erneut zum Ausdruck gebracht, dass man mehr Remakes und Remaster für die Tales-of-Serie in Betracht ziehe.

„Wir haben es geschafft, den Meilenstein des 25-jährigen Jubiläums mit einem neuen Konsolentitel zu erreichen und damit einen Neuanfang zu machen“, so Tomizawa. Man wolle weiter im Dialog mit den Fans bleiben.

„Zunächst möchte ich sagen, dass wir alle eure Wünsche und euer Feedback zu Tales of Arise berücksichtigen werden. Nicht nur für die nächsten Spiele, sondern auch für Portierungen und Remakes, die bei den Fans sehr gefragt sind. Ich weiß, dass einige der älteren Titel All-Time-Favorites sind“, so Tomizawa.

Die Gegebenheiten einiger älterer Spiele, die aufgrund ihrer Verfügbarkeiten und Plattformen nicht so einfach gespielt werden können, ist nicht optimal. Darüber hinaus sind einige Spiele natürlich auch nicht im Westen erschienen. Diese Situation sei „definitiv nicht gut“, glaubt Tomizawa.

Konkret spricht Tomizawa PS2-Spiele an. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man ein Spiel liebt, aber keine Möglichkeit hat, sie erneut zu spielen, wie zum Beispiel bei PS2-Spielen. Ich werde nicht in der Lage sein, die Situation sofort zu ändern. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Marke als Ganzes eine neue Richtung einschlagen muss, um auf diese Gefühle zu reagieren.“

Bandai Namco beschäftigt sich damit

Frischer Wind und alte Spiele sind seit langer Zeit ein Thema bei Bandai Namco und Tales of. In einer Umfrage wollte Bandai Namco im letzten Jahr von den Fans wissen, welches Genre sie sich für Tales of noch vorstellen können. Sogar Souls-like stand zur Wahl.

Auch der Remaster-Frage widmete sich die Umfrage ganz konkret. Fans konnten auswählen, welche Spiele sie gerne wiedersehen würden. Auch bisher nicht lokalisierte Spiele wie Tales of Innocence oder Tales of Rebirth standen dabei zur Wahl.

Tomizawa hatte schon früher eingeräumt, dass nach Tales of Vesperia weitere Remaster möglich seien. Zuvor hatte Tales of Vesperia: Definitive Edition sehr zufriedenstellende Verkaufszahlen eingefahren.

