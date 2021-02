Tales of Vesperia: Definitive Edition knackt die Millionenmarke und feiert mit euch

Bereits im Januar 2019 erschien Tales of Vesperia: Definitive Edition für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs. Schon einen Monat danach konnte Herausgeber Bandai Namco 500.000 verkaufte Exemplare verzeichnen. Jetzt folgt zwei Jahre später der nächste Meilenstein: Das Remaster des RPGs hat sich weltweit über eine Million Mal verkauft.

Tales of Vesperia war ursprünglich ein Xbox-360-exklusiver Hauptteil der Tales-of-Reihe, welcher in Japan und Nordamerika 2008 sowie in Europa 2009 erschien. Dabei blieb es nur nicht lange, denn nicht viel später kündigte Bandai Namco eine PlayStation-3-Version für Japan an, die mit allerhand neuen Inhalten und Verbesserungen daherkam. Im Westen gingen die Fans damals leer aus.

Zu den neuen Inhalten zählen ein komplett neuer Charakter namens Patty Fleur und Flynn Scifo als vollwertiges Teammitglied. Außerdem gibt es eine Möglichkeit Szenen zu überspringen, neue Handlungsabschnitte, Nebenereignisse und Plaudereien sowie hinzugefügte (Bonus-)Dungeon, Minispiele, Kostüme, Endgegner und Gigant-Monster.

All diese Inhalte sind nun auch im Remaster enthalten.

Passend zur Feier des Erfolgs ist die digitale Version derzeit beim „Big in Japan“-Sale digital für 9,99 Euro für PS4 zu haben. Die physische PS-Version bekommt ihr ab 19,95 Euro im Handel*. Die Switch-Version ist wie so oft teurer, aber auch ab 29,95 Euro zu haben*. Außerdem ist Tales of Vesperia: Definitive Edition für Xbox (dort im Xbox Game Pass enthalten*) und PC-Steam erhältlich. Unseren Test findet ihr hier.

Seht nachfolgend den alten, japanischen Launchtrailer.

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Vesperia: Definitive Edition, Bandai Namco