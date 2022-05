Final Fantasy XVI: Die Arbeit von Koji Fox am Spiel ist bestätigt und Fans freut das

Am Wochenende fand die nächste „Produzentenbrief“-Show zu Final Fantasy XIV statt und in den letzten Monaten darf man regelmäßig darauf hoffen, dass am Rande auch Final Fantasy XVI ein Thema ist. Die beiden Spiele vereint natürlich ein wesentlicher Punkt: Ihr Producer heißt Naoki Yoshida.

Seit Shadowbringers ist Koji Fox nicht mehr der Lead Translator von Final Fantasy XIV und Yoshida beantwortete im Livestream die Frage nach dem Warum. Sie ist schnell beantwortet: Michael-Christopher Koji Fox hat alle Hände voll mit Final Fantasy XVI zu tun.

Fans werten das als gutes Zeichen, denn Final Fantasy XIV ist für eine ausgezeichnete Lokalisierung bekannt. Koji Fox beaufsichtigt die Übersetzung und Lokalisierung von Final Fantasy XIV aber weiterhin. Die Lokalisierungsarbeiten nimmt bereits seit einiger Zeit Kathryn Cwynar wahr.

An Final Fantasy XVI dürfte Koji Fox schon eine ganze Weile arbeiten. Schon Mitte 2021 plauderte Yoshida aus, dass die englischen Sprachaufnahmen zu Final Fantasy XVI im vollen Gange seien.

Überhaupt scheint es, als hätte Naoki Yoshida sein Dreamteam versammelt. Charakter-Designer von Final Fantasy XVI ist Kazuya Takahashi. Ein Artwork, das er zuletzt bei Twitter veröffentlichte, sorgte auch für einige Spekulationen unter Fans.

Erst zum Jahreswechsel hatte Producer Naoki Yoshida einen unüblich ausführlichen Einblick hinter die Kulissen gegeben und dabei eingestanden, dass die Entwicklung von Final Fantasy XVI etwa ein halbes Jahr zurückgeworfen wurde.

In seiner Neujahrsbotschaft gibt er sich aber zuversichtlich. Noch im Frühjahr dürfen wir uns auf neue Enthüllungen freuen. So lange kann es also nicht mehr dauern. Das Frühjahr ist auch ein Zeitraum, in dem Square Enix gerne mal ein Square Enix Presents veranstaltet. Im letzten Jahr gab es im März 2021 eine solche Veranstaltung.

