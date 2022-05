Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi spricht über sein neues Spiel bei Nagoshi Studio

In einem Interview mit IGN Japan (via VGC) hat Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi erste kleine Details zum ersten Spiel ausgeplaudert, das bei seinem neuen Nagoshi Studio entsteht. Das Studio wurde kürzlich unter der Flagge von NetEase gegründet.

Nagoshi deutete dabei an, dass sein neues Studio sich nicht zu weit von dem entfernen würde, was Spiele wie Yakuza und Judgment erfolgreich gemacht hat. „Wir lassen uns von Filmen beeinflussen und sind daran interessiert, Spiele zu entwickeln, die ein hohes Maß an menschlichen Dramen bieten“, so Nagoshi.

„Das ist es, was uns Spaß macht. Wir hoffen, wie schon zuvor, Spiele in diesem Sinne entwickeln zu können, die ein globales Publikum erreichen“, so Nagoshi weiter. „Smartphone-Puzzlespiele oder Ähnliches“ schloss Nagoshi gleich mal aus. Das wird einige Fans beruhigen. Der Fokus liege auf „dramatischen und bewegenden Geschichten“.

Das erste Spiel von Nagoshi Studio würde sich aber noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Als Entwickler habe es schon immer eine Reihe von Dingen gegeben, die Nagoshi eines Tages verwirklichen wollte. „Es gibt vor allem eine Idee aus meinem persönlichen Schrank, die ich jetzt gerne ausbauen würde“, so Nagoshi. „Jetzt nimmt die Idee langsam Gestalt an, nach dem Input des Teams.“

Das Setting allein ist kein Selling-Point

Nagoshis Spiele zeichneten sich bislang durch detaillierte japanische Schauplätze aus, aber das war nicht der Selling-Point, glaubt Nagoshi. Die Schauplätze allein hätten zwar dazu beigetragen, dass sich Spiele einzigartiger anfühlen würden, aber das Setting allein würde „nicht ausreichen, um es zu einem Millionseller zu machen“.

Etwas „Stärkeres“ wie eine emotionale Geschichte, die Ausgewogenheit zwischen Gameplay und Storytelling und eine hohe Gesamtqualität müssten dazukommen. Wenn die Qualität stimmt, kann man ein Spiel überall genießen, so Nagoshi. „Wenn ein Drama gut ist, dann werden Leute in Frankreich von einem Takeshi-Kitano-Film bewegt sein und wir in Japan können einen Film aus Indien genießen“, glaubt Nagoshi.

Schon in der Famitsu bestätigte Nagoshi vor einigen Tagen, dass der Fokus auch bei Nagoshi Studio auf Japan liegen würde. „Wir sind Japaner, wir sind ein japanisches Studio, also ist das der Markt, den wir am meisten verstehen“, so Nagoshi. Der Fokus liege auf Japan, aber man wolle ein Spiel erschaffen, das auf der ganzen Welt gespielt wird.

Bildmaterial: Lost Judgment, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio